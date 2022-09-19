В Сочи затопило дворы. Фото: соцсети

В Сочи после залпового ливня дороги ушли под воду. Все утро на курорте не перестает идти дождь.

На улицах Сочи образовались настоящие реки. Вода бушует и не дает добраться людям до работы. Дождь не утихает ни на минуту. Водителям приходится снижать скорость до минимальных отметок, чтобы не создавать аварийную ситуацию.

Больше всего от стихии досталось поселку Веселое в Адлерском районе. С каждой минутой уровень воды повышается. По словам местных жителей, такую картину можно наблюдать в поселке каждый раз, когда идет дождь.

Последствия потопа в Сочи 19 сентября

Однако вода заливается даже в салоны легковых автомобилей. Машины плывут по дорогам. А пешеходы перевязывают ноги пакетами, но это не помогает - вода почти по колено. При этом дождь не собирается останавливаться.

Машины плавают. Фото: соцсети

В поселке пострадали и частные дома. Двор у людей превратились в болото. Весь урожай смешался с грязевыми потоками.

- У нас во дворе более-менее сухо, потому что мы поднимали уровень земли. А вот у соседей даже огорода не видно. Все смешалось с грязью, - рассказывает местный житель поселка Веселое.

Дорогу затопило и в сторону "Роза Хутор". Очевидцы сообщают, что проехать здесь удается с трудом. Водителям рекомендуется не превышать скорость.

- До конца суток 19 сентября, а также в течение суток 20 и 21 сентября на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений. Будьте крайне осторожны! - предупредили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского ситуацию контролирует оперштаб.

Сочинцам и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.