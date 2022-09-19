Родители верили в исцеление сына. Фото: соцсети

Жуткие новости из Турции повергли в шок маленький город Темрюк в Краснодарском крае. 37-летний местный житель жестоко расправился с родителями в одном из пятизвездочных отелей. Дмитрий Степанов основательно подготовился к преступлению. Он приобрел молоток, скотч и веревку. Тяжелым инструментом мужчина методично наносил удары по голове и телу отца, а потом добил его. Свою мать Татьяну житель Темрюка тоже не пожалел – женщина получила тяжелые травмы. По одной версии, она скончалась в местной больнице, но эту информацию опровергают близкие семьи. Павел Степанов умер на месте.

Все свои действия Степанов-младший записал на телефон. После убийства он сбежал, затем написал видео, где объяснил, почему решил расправиться с отцом.

- Я это ничтожество наказал, я считаю, что это правильно. Он все время меня прессовал и избивал. Дети должны давать оценку своим родителям, - с цинизмом говорил Дмитрий на камеру. - Моя детская мечта - убить его, а мечты ребенка должны сбываться.

Знакомые семьи говорят, что у Дмитрия проблемы с наркотиками, он лечился, но безуспешно. Сам мужчина говорит, что одной из причин убийства родного отца стала боязнь попасть в психиатрическую лечебницу.

- Я понял, что когда приеду в Россию, меня опять определят в психиатрию. А туда мне страшно попадать. У меня безвыходная ситуация. Но я ни о чем не жалею, - рассказал Дмитрий.

По одной версии, в Турцию на очередной курс реабилитации его привезли родители и потратили много денег. Но лечение сына стоило им жизни.

- Это старший брат моего одноклассника. Я слышала, что он связался с этой ерундой, вот таким и стал. Родители его не бросили, а тащили его изо всех сил. А он вот так расправился с ними, - рассказала «КП»-Кубань» жительница Темрюка Татьяна Крупская.

В городе семья Степановых считалась порядочной и работящей. Павел Николаевич, выпускник Санкт-Петербургского госуниверситета кино и телевидения, вел бизнес, продавал отделочные материалы. Жена ему помогла.

- Я у него работала несколько лет подряд. Он был замечательный человек и руководитель, - признается бывшая сотрудница фирмы Степанова. – Они оба работали, хорошо жили, приличная семья.

Судя по фото в соцсетях, супруги ни в чем не нуждались, любили путешествовать, старались жить насыщенной жизнью, несмотря на проблемы с детьми. По признанию их сына Дмитрия, его младший брат умер ранее от передозировки наркотиков.