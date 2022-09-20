Вот на такой лодке Дима и Тихон спасли туристов. Фото: сайт яхт.рус.

12-летний Дмитрий Алтухов и 14-летний Тихон Евшанов на парусном шверботе возвращались с тренировки к причалу на набережной Геленджика, когда заметили тонущий катамаран с родителями и четырехлетним малышом. Экипаж яхточки не растерялся и взял ребенка на борт, дождавшись, когда его маму и папу спасатели достанут из воды.

Дима и Тихон - не только экипаж, но и друзья. Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

Растут настоящими мужчинами

Дима и Тихон уже развернули к причалу № 93 свой одноместный гоночный швербот класса «оптимист», конструкция которого хоть и разработана еще в 1950-х годах, до сих считается одной из самых надежных, когда заметили, что в бухте уходит под воду катамаран. Люди на его борту тоже заметили мальчишек в лодке и стали звать на помощь. Тихон свистком дал сигнал бедствия тренеру на берегу, а затем ребята подошли к тонущим. Когда они приняли на борт четырехлетнего малыша, катамаран полностью ушел под воду.

– Хотя «оптимист» одноместная лодка, наши ребята выходят на ней парами, чтоб они могли страховать друг друга. Кто знал, что Диме и Тихону придется страховать двух взрослых, которые держались за борта их яхты, пока от берега шел катер со спасателями, – рассказывает тренер мальчишек в спортшколе олимпийского резерва Геленджика Светлана Карманова. – События разворачивались на моих глазах и заняли буквально пять минут: катараман туристов, вероятно, из-за потери герметичности мгновенно затонул, а ребята не только помогли, но и успокаивали терпящих бедствие.

Школьники и их мамы перед приемом у главы Геленджика Алексея Богодистова с начальником управления по физкультуре и спорту Геленджика Русланом Давлетукаевым. Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

Светлана Карманова вспоминает, что на следующий день после спасения туристы из Сибири пришли на причал, чтобы поблагодарить мальчишек, но не застали их: те как раз были в море. На следующий день семья уезжала домой, но перед отъездом спасенная школьниками курортница прислала тренеру голосовое сообщение: «Просим за нас передать слова благодарности от всего сердца этим парням и их родителям за то, что воспитали ребят, совершивших настоящий поступок. Ребята, сами еще дети, но вырастут настоящими мужчинами! Пока у нас растут такие детки, наша страна будет всегда впереди планеты всей».

Вместе ходят на рыбалку

– Дима и Тихон – не только один экипаж, но и друзья-товарищи, даже вместе недавно сходили на рыбалку. Конечно, когда я узнала о том, что ребята спасли трех тонущих человек, я поняла, что сына мы воспитываем правильно, – говорит мама 12-летнего Димы Алтухова Светлана. – Конечно, случается, что он и «тройки» в школе хватает, и лениться, но все-таки молодец. Уже полгода занимается онлайн программированием, а всю весну провел у стоматолога, поэтому пока не может решить, кем будет: программистом или дантистом.

Юный яхтсмен перед тренировкой. Фото: архив семьи.

14-летний Тихон Евшанов, который уже четыре года занимается парусным спортом, успевает не только ходить под парусом и мечтать о регатах, но и рисует комиксы и мечтает стать мультипликатором, играет в баскетбол, занимается спортивным ориентированием и играет на тенор-трубе в духовом оркестре. Его мама Елена говорит, что сначала не обратила внимание на слова вернувшегося с тренировки сына: «Мама, я сегодня спас людей».

Тихон не только ходит под парусом, но и играет в духовом оркестре. Фото: архив семьи.

– Только когда сели обедать, я стала расспрашивать сына и Тихон рассказал, что когда они с Димой шли к берегу, заметили, что нос катарамана в бухте резко ушел под воду. Сын говорит, что было и страшно, и здорово: он впервые спас человека! Хотя сын еще в первом классе принес домой дневник с замечанием: опоздал на урок из-за того, что спасал котенка, – вспоминает Елена Евшанова. – Помню, когда я попыталась его пожурить, Тихон сказал: «Мам, ну, что важней – чья-то жизнь или уроки?».