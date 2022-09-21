Рассыпается на глазах. Жителей беспокоит разрушающийся шлюз Шапсугского водохранилища в Адыгее

Водохранилище расположено рядом с жилыми поселками. Фото: google.com/maps

Жители Адыгеи и Краснодарского края переживают за состояние Шапсугского водохранилища. На огромное сооружение, что находится на левом берегу реки Кубань около аула Афипсипа в Адыгее, сейчас без слез не взглянешь. Объект - в аварийном состоянии. Вопрос о реконструкции не раз поднимался, но к работам так и не приступили. В итоге водохранилище буквально рассыпается на глазах. «КП» - Кубань» узнала, что почему не реконструируют разрушающийся шлюз Шапсугского водохранилища в Адыгее.

Для чего построили

История Шапсугского водохранилища уходит корнями в 1939 год. Река Афипс, расположенная на территории Краснодарского края, весной выходила из берегов. Из-за этого местные жители постоянно жили, как на пороховой бочке - появлялась опасность затопления домов.

Дабы предотвратить это решено было построить водохранилище. Оно, к слову, служило не только резервуаром для сдерживания вод. Объект также использовали для сельхоз нужд.

- С 1952 года Шапсугское водохранилище служит верой и правдой. Вторая очередь сооружения остается нетронутой с того времени, - рассказал «КП» - Кубань» руководитель «Адыгеямелиоводхоза» Александр Тонконог. - У нас до сих пор хранится документ, где в эксплуатацию его сдавал Иосиф Сталин.

Весной 1941 года началась народная стройка по сооружению Шапсугского водохранилища.

Сейчас сооружение выглядит ужасно. Мало того, что в нем должно быть в три раза больше воды, чем есть. Так еще и техническое состояние далеко от идеала. Величественное сооружение за 70 лет изжило себя и давно нуждается в модернизации.

Пора модернизировать

Стоит сказать, что реконструкцию ждут не только местные жители, но и аграрии. Резервуар служит источником воды для четырех тысяч гектаров рисовых площадей. Вот только решать проблему почему-то не спешат.

- Проведение реконструкции водохранилища запланировано с 2023 по 2025 год. Первым этапом станет нижняя облицовка, замена дамбы и обновление асфальта. После чего приступят к верхней части. Здесь работа будет связана с обвалованием второго водосбросного сооружения, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель «Адыгеямелиоводхоза» Александр Тонконог. - Большое внимание уделят расчистке устья реки. Будут созданы так называемые прорези. Во время паводков это позволит воде собираться там.

Кроме того, по словам Александра Тонконога, принятые меры помогут защитить не только аулы Афипсип и Новобжегокай, расположенные на территории Адыгеи, но и хутор Коваленко Северского района Краснодарского края.

КСТАТИ

Сколько денег потратят

Как удалось узнать «КП»-Кубань», ранее объект уже частично обновили.

- Реконструкция проводится с 2014 года и включена в перечень объектов капитального строительства, утвержденный приказом Минсельхоза РФ. Первая очередь реконструкции завершена, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи.

На водохранилище провели первую очередь реконструкции - капитально отремонтирована часть плотины, возведено аварийно-водосбросное сооружение. На это потратили два миллиарда рублей. В целях реализации второй очереди потребуется еще более 1,5 миллиарда. На данный момент подготовлена необходимая документация, проект утвержден Главгосэкспертизой России.

Шапсугское водохранилище ждет трехлетняя модернизация, после чего запасы воды увеличат до 100%. А опасность разрушения будет полностью ликвидирована. Ввести в эксплуатацию реконструированный объект планируют в 2026 году.

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