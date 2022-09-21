Кого призовут на военную службу в Краснодарском крае во время частичной мобилизации в России в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Частичная мобилизация началась в России. Она стартовала в среду, 21 сентября. Об этом объявил Владимир Путин. Президент обратился к жителям страны утром.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация коснется 300 000 резервистов. Это военнослужащие запаса. Они должны иметь боевой опыт или необходимую армии военно-учетную специальность.

«КП» – Кубань» выяснила, кого призовут на военную службу в Краснодарском крае во время частичной мобилизации в России в 2022 году.

Армии нужны механики-водители, наводчики, связисты, инженеры, артиллеристы и ракетчики и офицеры младшего командного звена.

Отмечается, что наибольшее внимание будет уделено выпускникам военных училищ. Речь идет о специалистах, которые уволились из армии спустя 3-4 года после окончания учебы.

Уже известно, что возглавил комиссии по мобилизации на Кубани глава региона Вениамин Кондратьев.

- Безусловно, поддерживаю решение нашего президента. Со своей стороны Краснодарский край выполнит все поставленные задачи, – написал губернатор Краснодарского края в телеграм.

Отметим, что подобные комиссии созданы во всех регионах России. А на Кубани уже появились первые фейки. В соцсетях разлетелась информация, что в первой волне призыва окажутся люди, которые перебрались в регион после 2015 года.

- Это ложная информация. Никаких подобных сообщений не распространялось и подобных решений не принималось, – сказано на странице оперштаба в телеграм.