Где находятся военкоматы и призывные участки в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Частичная мобилизация началась на Кубани. Она стартовала в среду, 21 сентября. Указ об этом появился на сайте Кремля после обращения Президента Владимира Путина к россиянам.

Отметим, что кампанию по мобилизации на Кубани возглавил глава региона Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что Краснодарский край выполнит задачи, поставленные Президентом.

Как отметил министр обороны России, Сергей Шойгу, мобилизация коснется 300 тысяч человек. Это люди, прошедшую военную службу или получившие учетную специальность.

Уже известно, что военнослужащих ждет подготовка. Она составлена на основе опыта, полученного во время спецоперации на Украине.

Тем временем на Кубани уже появились первые фейки. По социальным сетям разошлись сообщения о мобилизации граждан, которые переехали на Кубань после 2015-го. Якобы они подлежат призыву в первую очередь.

Эту информацию опроверг оперштаб регион. Специалисты добавили, что подобные решения никем не принимались.

А пока «КП» – Кубань» узнала, где находятся военкоматы и призывные участки в Краснодаре.

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