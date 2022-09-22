У матери, объявившей в розыск убитого ею пятилетнего сына в Краснодаре, отобрали двоих детей

Суд отнял у матери-убийцы двоих детей

19 августа Первомайский суд Краснодара арестовал многодетную мать Алену Бугоркову за причастность к убийству собственного пятилетнего сына. К слову, эта чудовищная трагедия никого не оставила равнодушным.

Андрюшу искали всем городом Фото: Личный архив

Поздним вечером 10 июня на пульт отделений "Лиза Алерт" в Краснодарском крае и даже в соседних регионах пришло срочное сообщение: "Пропал 5-летний Андрюша Лукьяненко (имя изменено по требованию законодательства) в Краснодаре".

31-летняя мама Андрюши - Алена Маслянникова рисовала полицейским и поисковикам совершенную пастораль: мальчик отдыхал на берегу Кубани вместе со своей большой и дружной семьей. Папа и мама жарили шашлыки, а две сестренки Андрюши и он сам резвились в песочке. В какой-то момент Андрюша увидел на берегу кошку, пошел ее погладить...и не вернулся.

Поисковики по опыту знали, в такой ситуации медлить было нельзя. И уже ночью, 10 июня, развернули на берегу реки штаб. Но Андрюшу не нашли ни ночью, ни утром, ни следующим днем.

Мать мальчика суд уже ограничивал в правах Фото: Личная страница Вконтакте

Полицейские и следователи отследили путь семейки до реки Кубань, которая изо всех сил хотела казаться благополучной. Камеры видеонаблюдения в подъезде дома, где они жили вместе с еще двумя детьми, зафиксировали, как муж Алены и отчим Андрюши выходил с тяжелой сумкой. Но никаких семейных сборов на пикник на кадрах не было.

Когда стало понятно, что дело нечисто, поиски остановили. А Бугоркова задержали на 48 часов. В изоляторе он признался, что убил пятилетнего Андрюшу еще 8 июня за шалости. А потом вместе с его матерью объявил в розыск.

Впрочем, Алену задержали не сразу. Она была на последних сроках беременности и с двумя другими детьми. На похороны Андрюши мать ожидаемо не явилась, тем самым не оставив ни капли сомнений в своем соучастии.

Ей дали родить на свободе, но буквально на следующий день тоже взяли под арест.

Сергей Бугорков признался в убийстве пасынка Фото: Личная страница Вконтакте

- В ночь на 9 июня текущего года обвиняемая вместе со своим супругом, который являлся мальчику отчимом, нанесли по голове и туловищу ребенку более 10 ударов скалкой, а также ногами и руками. От полученных травм мальчик скончался на месте. Родители вывезли тело ребенка и закопали на берегу реки, а затем объявили о его пропаже, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

А сейчас инстанция приняла решение лишить Алену Бугоркову прав на других ее детей.

- Рассмотрев материалы, суд решил исковые требования удовлетворить частично, лишить женщину родительских прав в отношении двух несовершеннолетних детей, взыскать алименты на их содержание до достижения ими совершеннолетия, передать несовершеннолетнюю 2020 года рождения органам опеки и попечительства для дальнейшего жизнеустройства, а несовершеннолетнюю 2011 года рождения передать отцу, - сообщили "КП" - Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Вместе с сестрой их воспитывала бабушка Фото: Личный архив

К слову, судьба новорожденного ребенка Бугорковых пока не решена.

Расследование уголовного дела продолжается.

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