Канатную дорогу в Горячем Ключе планируют открыть 30 сентября

Подъемник начинается от набережной реки Псекупс, и довезет посетителей к одной из вершин горного хребта Котх. Фото: t.me/prostoevgeny

Жители и гости Краснодарского края совсем скоро смогут прокатиться на новой канатной дороге. Ее откроют в Горячем Ключе. Подъемник начинается от набережной реки Псекупс, и довезет посетителей к одной из вершин горного хребта Котх.

Кресельная канатная дорога бережно перенесет вас через реку на высоте 25 метров. Всего за 15 минут вы проедете 772 метра пути и окажитесь на уровне 300 метров над землей. Отсюда открываются шикарные виды на Кубань.

Сейчас канатную дорогу тщательно проверяют. Безопасность превыше всего! Напомним, ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев осмотрел место строительства канатной дороги в Горячем Ключе. Глава региона тогда заявил, что при условии безопасности этот объект может стать местом притяжения тысячи отдыхающих.

В итоге канатную дорогу тщательно осмотрели - Ростехнадзор уже выдал заключение о соответствии объекта требованиям.

- Во время смотра конструктивных, объемно-планировочных и других решений объекта капитального строительства, а также проверки исполнительной документации установлено, что работы по строительству завершены, - уточнили в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора.

Ростехнадзор уже выдал заключение о соответствии объекта требованиям. Фото: t.me/prostoevgeny

Нарушений обязательных требований инспекторы не выявили.

- Мы уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. На данный момент нам необходимо лишь поставить его на учет в Ростехнадзор. В ближайшие дни ждем комиссию. Поэтому предварительно, открытие канатной дороги запланировано на 30 сентября, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» коммерческий директор Илья Жуков.

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