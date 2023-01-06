Рождественским чудом назвали туристы сильнейший снегопад в Сочи

Снег выпал в Сочи. Фото: мэрия Сочи

Первыми снега этой зимой, как ни странно, дождались жители субтропического Сочи. Снег здесь явление крайне редкое. Но именно перед Рождеством природа смилостивилась над многочисленными гостями горнолыжного Сочи и буквально завалила пушистыми хлопьями.

- Это чудо какое-то Рождественское! - делятся пользователи сети многочисленными кадрами снегопада.

Курорт завалило снегом. Фото: Упрдор "Черноморье"

Правда, у коммунальных служб и в ГИБДД это погодное явление всегда вызывает беспокойство: сочинцы редко меняют резину с летней на зимнюю, и это обстоятельство может спровоцировать коллапс.

- Просим водителей перестроиться на особую манеру вождения. Соблюдайте дистанцию и снизьте скорость, - предупреждают в сочинской Госавтоинспекции. К слову, на Красную Поляну запретили въезжать, "не переобувшись".

Дорожники с ночи 6 января обработали магистрали песко-соляной смесью.

- За истекшие сутки было использовано 14 тонн противогололедных материалов на федеральной трассе А-149 Адлер - Красная Поляна. На всех подведомственных трассах работало 59 комбинированных дорожных машин, 17 погрузчиков и 72 рабочих,- сообщали с утра 6 января в Упрдор "Черноморье".

Но сейчас новая задача - весь этот снег сгрести.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский уже созывал заседание оперштаба.

- Сформировано 96 бригад со специалистами экстренных служб разных направлений. В случае ЧС они будут выезжать на проблемные участки, - озвучили в горадминистрации решение по его итогам.

Кто действительно рад снегопаду, так это многочисленные лыжники, прибывшие на зимние каникулы катать трассы в Сочи. До сегодняшнего дня в Сочи царила настоящая весна, а часть трасс не были открыты из-за недостатка снега.

Синоптики прогнозируют, что снег будет идти до конца дня, а ночью его подморозит.