Снесло мост, выпало 70 мм осадков, реки вышли из берегов: мощный шторм прокатился по всей территории Кубани

Стихия изрядно потрепала Черноморское побережье. Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

Шторм, обрушившийся на Краснодарский край 6 января, изрядно потрепал города Черноморского побережья. В Туапсинском районе выпало до 70 мм осадков, в Сочи – 48 мм. Шквалистый ветер обрушился на Анапу. На курорте зафиксировали его усиление до 18 м/с.

Сильные ливни спровоцировали подъемы рек в традиционно неблагоприятных районах - Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, Туапсе и окрестностях. Но с прекращением осадков бурные потоки успокоились.

- По состоянию на 6 часов утра все реки в берегах, отметки воды ниже отметки - неблагоприятное явление, - отметили в пресс-службе МСЧ по Краснодарскому краю.

Сильнее всего досталось Сочи. В поселке Каткова Щель смыло единственный мост, соединяющий населенный пункт с дорогой. Местные жители не могли добраться до своих домов и оказались отрезаны от автомобильного сообщения. Также размыло участок улицы Курганная.

- На месте организовано дежурство силами муниципального аварийно-спасательного формирования. Угрозы населению нет. Проводятся восстановительные работы, - прокомментировали спасатели.

К ликвидации последствий резкого подъема уровня воды привлечены 28 человек и 7 спецмашин.