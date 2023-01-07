Люди не могут добраться до дома: река в Сочи снесла единственный мост

В Сочи обрушился мост. Фото: соцсети

На Сочи 6 января обрушился сильный ливень. Дождь затопил некоторые районы курорта, а реки начали выходить из берегов. Так, часть села Каткова Щель и СТ Радуга остались без единственного моста. Местные жители не могут добраться до дома и оказались отрезаны от автомобильного сообщения.

Из-за сильного ливня уровень воды в ручье поднялся. Река снесла единственный мост по улице Курганная рядом с домом 50/2. Всему виной залповые осадки, которые спровоцировали размытие дороги.

- В 19:00 часов 6 января поступило сообщение о том, что в результате выпадения интенсивных осадков в горной местности Сочи, произошло поднятие уровня воды в ручье в селе Каткова Щель, в результате чего произошел размыв участка по улице Курганная, - подтвердили информацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К месту подтопления были оперативно направления подразделения ЮРПСО, оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, АСО Кубань-СПАС, муниципальные аварийно-спасательные формирования.К слову, на место ЧП также отправили все необходимую технику.

- Привлекается 28 человек, семь единиц техники. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Восстановительные работы начнут после того, как уровень воды в реки упадет, а погода наладится. На месте ЧП осталась дежурить группа спасателей для помощи местным жителям в преодолении преграды.

Ранее сообщалось, что на заседании оперштаба в Сочи озвучили меры по предупреждению ЧС из-за непогоды. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Экстренные службы сформировали 96 бригад на случай ЧС.

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