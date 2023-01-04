Арктическая стужа ударит по Краснодарскому краю

Ожидается понижение температуры воздуха в крае. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Краснодарский края резко обрушится аномальный холод. После первых теплых январских праздников арктическая стужа ударит по Кубани. С начала декабря погода в крае держалась теплая, припекало солнышко и ветра почти не было.

Из-за аномально теплой зимы горнолыжные курорты не могли дать старт сезону. На склонах не хватало снежного покрова из-за отсутствия осадков. Однако синоптики заявили о резком похолодании.

- Через территорию Краснодарского края будут проходить фронтальные разделы. Прогнозируется ухудшение погодных условий, - сообщили специалисты Краснодарского гидрометцентра.

После серии теплых и сухих дней на Кубань обрушится дождь уже в ближайшее время. С каждым днем осадки будут усиливаться. Синоптики обещают мокрый снег и даже снегопад.

- Основной удар стихии прогнозируется на шестое января, - заявили в пресс-службе Краснодарского гидрометцентра.

В горах обещают сильный снегопад. А в отдельных районах Кубани пройдут сильные осадки с грозой. Также усилится и ветер. Его порывы будут достигать до 15-20 метров в секунду. Ожидается понижение температуры воздуха в крае.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, что на дорогах может возникнуть гололедица. В некоторых местах будет налипание мокрого снега. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей соблюдать все меры безопасности.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют сильные снегопады в канун Рождества в горах Сочи. Для лыжников и сноубордистов - это настоящее чудо.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», снегом покроется весь горный кластер. Упадет и температура воздуха даже на высоте 540 метров над уровнем моря. Столбики термометров не поднимутся выше +2 градусов.