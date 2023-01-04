Рождественское чудо. В горах Сочи ожидаются сильные снегопады

В горах не хватало снежного покрова для комфортной езды по склонам. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сочи погода радует. Температура воздуха составляет +12 градусов, припекает солнышко и легкий ветерок. Однако не всех туристов это устраивает. Из-за аномально теплой зимы горнолыжный сезон пришлось отложить. В горах не хватало снежного покрова для комфортной езды по склонам.

К слову, из-за нехватки осадков к началу января часть трасс все еще остаются закрытыми. А отели и гостиницы заполнены на 80%. Поэтому туристам приходится ограничивать себя в выборе трасс. Из-за этого образуются большие столпотворения к подъемникам. Курорты даже ограничивают продажу ски-пассов.

- Пока погода не позволяет открыть все трассы, горнолыжные курорты приготовили дополнительную развлекательную и экскурсионную программу. К Рождеству в горном кластере синоптики прогнозируют снегопады. Для лыжников - событие долгожданное, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Метеорологи действительно прогнозируют сильные снегопады в канун Рождества. Для лыжников и сноубордистов - это настоящее чудо.

- В пятницу, 6 января в горах Сочи ожидаются сильные снегопады, которые будут продолжаться все выходные, - рассказали в пресс-службе краевого гидрометцентра.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», снегом покроется весь горный кластер. Упадет и температура воздуха даже на высоте 540 метров над уровнем моря. Столбики термометров не поднимутся выше +2 градусов.

- Наша же задача обеспечить оперативную расчистку дорог и проходов. Для этого в городе подготовлено порядка 250 единиц спецтехники, - отметил Алексей Копайгородский. Ранее сообщалось, что в горах Сочи откладывается открытие зимнего сезона. На курорте «Роза Хутор» недостаточно снега, поэтому подъемники для лыжников и сноубордистов откроются только 31 декабря.