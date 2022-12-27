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Общество27 декабря 2022 16:14

Уступите лыжню! В горах Сочи откладывается открытие зимнего сезона

Курорт «Роза Хутор» переносит открытие зимнего сезона на 31 декабря
Мария ЧАЛАЯ
На курорте «Роза Хутор» перенесли открытие зимнего сезона

На курорте «Роза Хутор» перенесли открытие зимнего сезона

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В горах Сочи откладывается открытие зимнего сезона. На курорте «Роза Хутор» недостаточно снега, поэтому подъемники для лыжников и сноубордистов откроются только 31 декабря.

При этом в департаменте туризма мэрии Сочи рассказали, что «Красная Поляна» уже открыта для любителей зимнего спорта, хотя на их трассах снега тоже не так много.

К сожалению, ситуация не изменится даже в новогодние праздники. В начале января горнолыжные курорты не начнет засыпать белыми хлопьями.

- На каникулах в горах ожидается комфортная теплая погода. На горнолыжных курортах снега мало. Единственное, на что могут надеяться любители лыж и сноубордов — это пушки, которые изготовят искусственный снег, - сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Следует уточнить, что 2023-й год удивит погодой. В Сочи столбики термометров повысятся до +14 градусов. Утром 1 января температура воздуха немного опустится, но все равно останется в плюсовых значениях. Ожидается, что в первый день нового года на улицах будет +6 градусов.

- В Краснодаре утром 1 января будет около нуля. Ближе к полудню отметки повысятся, - рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На территории Краснодарского края прогнозируется переменная облачность. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не будет.

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