Уступите лыжню! В горах Сочи откладывается открытие зимнего сезона

На курорте «Роза Хутор» перенесли открытие зимнего сезона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В горах Сочи откладывается открытие зимнего сезона. На курорте «Роза Хутор» недостаточно снега, поэтому подъемники для лыжников и сноубордистов откроются только 31 декабря.

При этом в департаменте туризма мэрии Сочи рассказали, что «Красная Поляна» уже открыта для любителей зимнего спорта, хотя на их трассах снега тоже не так много.

К сожалению, ситуация не изменится даже в новогодние праздники. В начале января горнолыжные курорты не начнет засыпать белыми хлопьями.

- На каникулах в горах ожидается комфортная теплая погода. На горнолыжных курортах снега мало. Единственное, на что могут надеяться любители лыж и сноубордов — это пушки, которые изготовят искусственный снег, - сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Следует уточнить, что 2023-й год удивит погодой. В Сочи столбики термометров повысятся до +14 градусов. Утром 1 января температура воздуха немного опустится, но все равно останется в плюсовых значениях. Ожидается, что в первый день нового года на улицах будет +6 градусов.

- В Краснодаре утром 1 января будет около нуля. Ближе к полудню отметки повысятся, - рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На территории Краснодарского края прогнозируется переменная облачность. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не будет.

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