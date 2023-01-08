В Краснодарском крае водохранилище и лиманы Азовского моря покроются коркой льда

Водоемы покроются коркой льда

В Краснодарском крае на смену плюсовым температурам пришли настоящие морозы. Столбики термометров уже опустились ниже нуля. В ближайшие дни потепления в регионе не обещают. Так, с начала первой в 2023 году рабочей недели температура воздуха ночью достигнет -8…-13 градусов, а в восточной части региона -11…16 градусов, днем - +2..-3 градусов.

В связи с прогнозируемыми заморозками водоемы Краснодарского края и соседней Адыгеи покроются льдом. Правда, тонким – выходить в лиманы и реки в такое время крайне опасно.

- 8-10 января на реках северной (степной) части Краснодарского края, на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, реках Республики Адыгея, на мелководных участках Краснодарского водохранилища, в лиманах прибрежной зоны Азовского моря ожидается образование первичных форм льда, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жителей регионов просят воздержаться от выхода на тонкий лед из-за опасности провалиться. Вместе с резким похолоданием и обледенением водоемов на Кубани усилится ветер. В частности, на Азовском побережье порывы местами будут достигать 15-18 метров в секунду, на Черноморском побережье - 15-17 метров в секунду, а в Новороссийске - вовсе 19-24 метров в секунду.

О заморозках и похолодании также предупредили жителей и гостей Сочи. Ночью и утром 9 января на курорте столбики термометров опустятся до - 2 градусов. Городские службы в настоящее время переведены на усиленный режим работы.

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