Борт лодки пробило льдиной. Двое охотников чуть не утонули в лимане Краснодарского края

Охотники не смогли добраться до берега на аварийной лодке. Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

Очередной выезд на охоту едва не закончился трагедией для двоих жителей Приморско-Ахтарского района. Мужчины оказались на аварийной лодке посреди водоема.

Все произошло накануне утром, 21 декабря, в Бойкиевском лимане. Двое жителей хутора Садки, прихватив снаряжение и загрузив в лодку, отправились на охоту. Утро было морозное, из-за чего водная гладь покрылась тонким слоем льда.

Охотники вызывали на помощь спасателей. Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

Оказавшись уже далеко от берега, охотники заметили, как льдина пробила борт лодки. Добираться на ней обратно было опасно и невозможно. Тогда охотники, оказавшись одни посреди лимана, решили обратиться за помощью.

К месту, где остановились мужчины, выехали спасатели Приморско-Ахтарского отряда «Кубань-СПАС». Добравшись до охотников, они помогли заклеить пробоину в лодке, используя битумную смолу и паяльную лампу.

Спасатели помогли заклеить пробоину в лодке. Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

- Затем, пробивая охотникам путь через ледяную гладь, спасатели сопроводили лодку с двумя пострадавшими по каналам и лиманам до хутора Садки, - рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Спасенные охотники поблагодарили специалистов за оказанную помощь. Помощь медиков едва не утонувшим мужчинам не понадобилась.

К слову, ранее синоптики предупреждали о том, что водохранилище Краснодарского края и лиманы Азовского моря покроются ледяной коркой.

Помощь медиков охотникам не понадобилась. Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

- В связи с понижением температуры воздуха в ночь на 20 декабря и последующие сутки 21 и 22 декабря на реках северной части Краснодарского края, на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории, на мелководных участках Краснодарского водохранилища и в лиманах прибрежной зоны Азовского моря края местами ожидается образование первичных форм льда, - ранее сообщали в краевом гидрометцентре.