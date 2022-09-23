Малышка громко плакала. Фото: скришот видео

В Горячем Ключе отец оттаскал дочь за волосы у дома на улице Объездной. Он шел к своему подъезду с маленькой девочкой, которая рыдала на всю округу. Мужчина схватил ребенка за волосы, а потом вел дошкольницу несколько метров таким способом. Громкий плач дошкольницы услышали соседи, они сняли жестокую картину на видео.

- Мой ребенок стал свидетелем жестокого обращения с маленькой девочкой. Прошу привлечь внимание общественности, - написали очевидцы в соцсетях.

На этом суровая педагогика не закончилась. На следующий день соседи вновь услышали крики малышки. Они доносились из открытого окна, где живет семья. Она плакала и просила не обижать ее.

Сейчас в полиции разбираются, почему отец девочки позволяет себе распускать руки.

- Проводится проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято законное процессуальное решение, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» рассказывала, что в Краснодаре воспитатель детского сада била малышей тряпкой по лицу. Женщину уже уволили, ее поведением заинтересовались следователи.