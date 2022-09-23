Опубликован текст приказа о мобилизации на Кубани Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Опубликован приказ военного комиссариата о частичной мобилизации в Краснодарском крае.

Указом президента РФ от 21 сентября в регионах страны объявлена частичная мобилизация.

- Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдата и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Краснодарского края, получившим персональные повестки военных комиссариатов муниципальных образований, явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках, - гласит документ.

Полный текст приказа военного комиссариата о частичной мобилизации в Краснодарском крае

Призванные обязаны иметь при себе личные вещи и документы.

Документ подписан военным комиссаром Краснодарского края А. Кузнецовым.

Напомним, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч человек.

Призыву подлежат люди, которые числятся в запасе. Это граждане, которые прошли военную службу, получили военно-учетную специальность или обладают требуемым опытом.

Перед отправкой мобилизованных ожидает дополнительная подготовка. Она будет составлена на основе опыта спецоперации на Украине.

Мобилизационная кампания началась в среду, 21 сентября.