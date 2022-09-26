Мобилизация не отразится на сроке осенней призывной кампании Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мобилизация продолжается по всей России, в том числе и в Адыгее. По словам военного комиссара республики Александра Аверина, всего в регионе призовут 1,1% от состоящих на учете в военкоматах.

- Мобилизованные жители Адыгеи пройдут подготовку на полигонах при воинских частях в Майкопского гарнизона. Пока сформировано два подразделения, а всего их будет три, - цитирует военного комиссара Адыгеи Александра Аверина ТАСС.

При этом Аверин добавил, что количество мобилизованных - гостайна.

- В Адыгее семь предприятий, сотрудники которых имеют «бронь» и не подлежат призыву по частичной мобилизации. Кроме этого, исходя из порядка частичной мобилизации призываются мужчины до 35 лет, имеющие боевой опыт, - отметил военком.

В Адыгее 1 октября начнется осенняя призывная компания срочников. В военкомате уверяют, что молодые люди не будут принимать участие в спецоперации, они будут находиться в пунктах постоянной дислокации.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани и в Адыгее проводят проверки после жалоб на нарушение частичной мобилизации. Так, повестка пришла 59-летнему мастеру завода, который не служил. А в Адыгее вообще призвали 40-летнего инвалида-колясочника.

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