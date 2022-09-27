Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

Двое жителей Краснодара приехали в Анапу на отдых. Мужчина и женщина решили полюбоваться со скалы на ночное море. Но в какой-то момент поняли, что подъехали слишком близко к обрыву – машина стала неуправляемо скатываться вниз. Романтический вечер чуть не закончился трагедией. Молодая пара успела выпрыгнула из авто за секунду до ее падения в пропасть.

Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

- Автомобиль Lada Priora сорвался с обрыва в районе улицы Таманской. Информация об этом поступила в дежурную часть Анапы около 00:00 часов. К счастью, обошлось без пострадавших, - сообщили в пресс-службе ОМВД по Анапе.

Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

Туристы отделались испугом. А вот машина восстановлению не подлежит, ее при падении смяло со всех сторон.

- На место прибыли сотрудники полиции и МЧС, помогли достать из автомобиля личные вещи граждан. Жизни и здоровью участников ЧП ничего не угрожает, - добавили в полиции.

Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

Госавтоинспекция Анапы напомнила водителям, что за рулем нужно быть предельно внимательными, в том числе при парковке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В воде не тонет, в огне не горит. В Анапе пожарные получили единственный в стране снегоболотоход «Феникс»

Вездеход-амфибию для тушения огня в плавнях сконструировали на Урале специально для кубанских спасателей (читайте далее)