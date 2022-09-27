Дочь главврача с поддельным дипломом получила 750 тысяч подъемных за работу в кубанском селе

Медика будут судить

Заведующей Хамкетинским фельдшерско-акушерским пунктом работала самозванка. Это выяснилось, когда прокуратура Мостовского района Краснодарского края решила проверить документ о медицинском образовании Анжелы Мифтаховой. Но не нашла ее в реестре выпускников.

Но именно этот диплом молодой специалист предоставила представила в отдел кадров районной больницы Мостовского района. И даже больше того – написала заявление в минздрав, чтобы ей выплатили подъемные в размере 750 тысяч рублей за самоотверженное решение переселиться в сельскую местность.

Теперь материалы уголовного дела по статье "Мошенничество" направлены в суд.

- По данным следствия, обвиняемая предоставила в Министерство здравоохранения Краснодарского края пакет документов для оформления единовременной компенсационной выплаты для фельдшеров, прибывших на работу в сельские населенные пункты, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях, приложив подложный диплом о среднем профессиональном образовании и сертификат специалиста. На основании предоставленных сведений на счет злоумышленницы переведены денежные средства в сумме 750 000 рублей, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

К слову, "КП" - Кубань" выяснила, что Анжела Мифтахова, которая вскоре предстанет перед судом за махинации с выплатами, является дочерью главврача Мостовской больницы Эльзы Мифтаховой. ЦРБ она возглавляет уже много лет.

Если вина Анжелы Мифтаховой будет доказана, ей грозит реальный тюремный срок.

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