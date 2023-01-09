Во власти льда. Лебеди примерзли на лимане в Ейске

Лебеди оказались беспомощны перед январской стужей. Фото: скриншот видео

Зима на севере Краснодарского края показывает свой жесткий нрав. Лиман в Азовском море у Ейска покрылся льдом после резкого понижения температуры. В природную ловушку попали лебеди, которые не улетают на зимовку. Часть стаи смогла выбраться самостоятельно, но две птицы осталась замурованными среди льда и снега. Эту картину увидели местные жители. Они пытались помочь пернатым, но потом вызвали сотрудников МЧС. Спасательная операция была развернута немедленно.

- По факту только один лебедь застрял в этом месте. Остальные разбежались, помощь им не понадобилась, - рассказал «КП»-Кубань» начальник Службы спасения Ейского района Алексей Соловых.

Спасенный чувствует себя хорошо. Спасатели передали его в зоопарк при храме Михаила Архангела.

Образование ледяной корки – не редкость для Азовского моря. Оно не такое соленое, как Черное, поэтому замерзает быстрее. Сейчас в Приморско-Ахтарске и Ейске около -10 градусов. Но, как говорят синоптики, к 12 января в Краснодарский край вернется тепло. Днем столбики термометров будут показывать до +8 градусов.