«Не курорт, а Анапа-Сити». Появились фото скандальной стройки «гетто» из десяти 20-этажек у Черного моря

На месте винзавода "Лазурный" возводят бетонные джунгли. Фото: газета "Анапа"

В споре за эту землю на Анапском шоссе, 1 (бывший винзавод "Лазурный") не поставлена точка. Но застройщик уже завез стройматериалы и даже выставил объявление в Сети о продаже квартир. Дело в том, что компания «Гамма» вот уже третий год судится с мэрией города за право возвести на курорте очередной ЖК. Это даже не просто жилищный комплекс, это микрорайон, где, по данным краевых профильных ведомств, нет никакой социальной инфраструктуры.

Проще говоря, если в десяти 20-этажках поселятся почти 2 тысячи жильцов, как ожидается, то Анапе пророчат коллапс.

Жители окрестностей выступают против стройки. Фото: газета "Анапа"

- Вокруг домов на 1839 квартир не предусмотрено никаких социальных объектов, - это главный аргумент властей города в судах. Но пока все они проиграны. Осталась последняя инстанция - Верховный суд. Он уже принял материалы к производству.

Между тем, параллельно на стройке закипела работа.

А точка в споре еще не поставлена. Фото: газета "Анапа"

«ЖК «Центральный» – это воплощение утонченного стиля и презентабельности. Архитектурные решения, авторский дизайн, улучшенные планировки, благоустроенный район подарят комфорт от проживания в каждом дне», - гласит объявление.

Работа кипит. Фото: газета "Анапа"

К слову, департамент архитектуры Краснодарского края выявил в проекте строительства ЖК около 10 нарушений градостроительных норм. В проекте, действительно, не предусмотрено строительство школ, детсадов и прочих социальных объектов. Площадь спроектированных спортивных площадок в четыре раза меньше нормы, мало территории для хозяйственных целей, не соблюдается минимальное расстояние от площадок до окон.

В городе ждут очередного заседания суда.