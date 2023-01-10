Огонь мог уничтожить более 500 архивных дел осужденных. На Кубани неизвестные подожгли здание УФСИН

Подробности и обстоятельства случившегося выясняются

В городе Новокубанске Краснодарского края в здании УФСИН случился пожар. В ночь на 9 января неизвестные подожгли архив, где хранилось около тысячи дел отбывших наказание лиц.

- Пожар случился в филиале уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району. Пострадавших нет, подробности пока только в МЧС. О сгоревших документах пока ничего не знаем, на месте работают сотрудники, они всю информацию устанавливают, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в краевом УФСИН.

Выгорело полностью 8 квадратных метров помещения. Фото: t.me/proc_23

В настоящее время устанавливается и подсчитывается ущерб от нанесенного вреда. Предварительной причиной возгорания называется поджог, но точные причины позже озвучат эксперты.

В здании выбиты стекла. Фото: t.me/proc_23

- Пожар в одноэтажном здании архива на Кооперативной улице Новокубанска начался в 04:16 ночи. В 04:20 по прибытии первого подразделения установлено, что произошло возгорание на площади 8 квадратных метров. В 04:27 возгорание уже было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекалось 10 человек, 3 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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