Прокуратура показала фото здания УФСИН после поджога: пожар на Кубани уничтожил часть личных дел ранее осужденных лиц

Расследование продолжается

После пожара в здании УФСИН в Новокубанске возбудили уголовное дело. Напомним, в ночь на 9 января неизвестные подожгли архив, где хранилось около тысячи дел отбывших наказание лиц.

- 9 января загорелось здание по улице Кооперативной, 95, в котором расположены филиал уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району и Новокубанский филиал Краснодарской краевой коллегии адвокатов. 10 января по результатам проведенной по данному факту процессуальной проверки следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело статье «Умышленное уничтожение имущества путем поджога», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выгорело полностью 8 квадратных метров помещения. Фото: t.me/proc_23

Судя по снимкам, опубликованным прокуратурой, неизвестные разбили стекло и бросили горючую смесь через окно, после чего спешно скрылись.

Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования дела. Известно, что пострадавших при пожаре нет, только повреждена материальная часть здания - документы.

- Установлено, что в огне сгорела часть личных дел ранее осужденных лиц, но уже снятых с учета инспекции по отбытии наказания и хранившиеся в архиве, - добавили в краевой прокуратуре.

В здании выбиты стекла. Фото: t.me/proc_23

В настоящее время УФСИН также проводит внутреннюю проверку, устанавливается ущерб. В самом здании нет ни камер, ни сигнализации. Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения, установленных на соседних зданиях, чтобы найти причастных к случившемуся лиц.