Совращал соседских детей. 59-летний педофил несколько месяцев измывался над тремя девочками в Майкопе

Местный житель пользовался детской беспомощностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее 59-летний извращенец несколько месяцев совращал маленьких девочек. Мужчина пользовался детьми и с их помощью удовлетворял потребности интимного характера.

По данным местной прокуратуры, с декабря 2020 по февраль 2021 года житель Майкопа по очереди оставался наедине с тремя несовершеннолетними и по очереди совершал "насильственные действия сексуального характера".

- Мужчина признан виновным в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних, - добавили в пресс-службе следственного комитета Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», жертвами осужденного стали три соседских ребенка, на момент совершенного над ними преступления ни одной из девочек не было и 14 лет.

За содеянное подсудимому назначили 15 лет тюрьмы в колонии строго режима с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев.

- Также подсудимый лишен права заниматься с педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, на срок 15 лет, - добавили в региональном ведомстве. - Приговор не вступил в законную силу.

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