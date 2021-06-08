Дедушка два года совращал внучку, а потом заявил, что она сама виновата в этом

Сейчас мужчину допрашивают следователи.

Об этой жуткой истории стало известно от мамы пострадавшей школьницы. Она пришла к правоохранителям и заявила - ее дочь стала жертвой предполагаемого педофила, которого с семьей связывают родственные связи.

Как стало известно, сам 61-летний Владимир А. (имена здесь и далее изменены - Авт.) живет в частном доме одной из станиц Красноармейского района края. Сюда в гости часто приезжал сын со своей супругой и ее дочкой Катей.

Как выяснилось, в одной из комнат Владимир уединялся с девочкой. И пенсионера не смутило то, что Катя - падчерица его сына.

Как полагают правоохранители, впервые совратил подростка Владимир еще в августе 2019 года. Тогда девочке не было еще и 14 лет. Встречи между взрослым мужчиной и девятиклассницей проходили регулярно, причем, как уверяет сам станичник, никакого насилия не было, все было по обоюдному согласию.

- Тем не менее мужчина умышленно и целенаправленно с целью удовлетворения своих потребностей совершал развратные действия в отношении девочки, хотя знал о ее возрасте, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. -

Как удалось узнать «КП» - Кубань», к разбирательствам уже подключился Следком Кубани.

- Мужчина на данный момент задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия». Сейчас проводятся экспертизы, идет расследование, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

По закону мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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