На Кубани мать подала в полицию на соседа за изнасилование ее 16-летней дочери

Девочка учится в 9 классе

В Краснодарском крае мать обвинила соседа в изнасиловании ее 16-летней дочери. Девочка учится в 9 классе. Это случилось в Хостинском районе Сочи. В преступлении сексуального характера обвиняется 59-летний безработный.

Кроме того, есть подозрения, что в конце декабря 2020 года мужчина совершал развратные действия сексуального характера в отношении другой ее дочери: 11-летней ученицы .

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

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