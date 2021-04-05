На Кубани отсидевший педофил надругался над 11-летней девочкой

Мужчину уже задержали.

В биографии 37-летнего Михаила Терещенко (имя и фамилия изменены – Авт.) зияет «нехорошая статья». Мужчина осужден за изнасилование и насильственные действия – он силой взял школьницу. Что удивительно, в тот момент дома у педофила спала маленькая дочь, а самого мужчину ждала красавица-жена. Несмотря на это, Михаил решился на страшное…

Суд посчитал, что его виновным и отправил в колонию строгого режима, правда, не пожизненно. Не так давно педофил вышел на свободу. Все друзья и родня отвернулись от него. Возвращаться было не к кому. Потому он начал искать шабашки. На вырученные деньги снял комнату в маленьком доме дедушки в одной из станиц в Каневском районе. У Михаила были все шансы встать на путь исправления, но он не смог удержаться и… вновь взялся за старое.

- У мужчины еще не погашена судимость – он находится под административным надзором, простым языком, даже после освобождения должен ходить по струнке, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – Несмотря на то, что список мест, где он может бывать, строго ограничен, он умудрился снова совершить преступление.

У педофила, дважды нападавшего на детей, у самого дома маленькая дочь.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ранним утром он напал на 11-летнюю девочку, которая шла в на занятия. Школьница шла по улице неподалеку от реки. Вокруг – никого. Михаил воспользовался моментом, подошел к ребенку, зажал рот рукой и утащил в камыши. Там он повалил девочку на землю и силой надругался над ней, после чего, выкурив несколько сигарет, сбежал.

Испуганная школьница расплакалась и побежала домой, где рассказала родителям, что с ней случилось. Пока мама успокаивала дочь, ее отчим уже звонил в полицию.

Именно здесь изверг и надругался над школьницей.

- Ребенка отправили для прохождения судебно-медицинской экспертизы, - объясняет «КП» - Кубань» источник в силовых структурах. - Самого же насильника задержали в тот же день – долго искать не пришлось, так как у правоохранителей был адрес его проживания, где он обязан находиться.

На Михаила завели уголовное дело по ч.5 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего». Если мужчину признают виновным, то на свободу он, скорее всего, уже не выйдет.

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