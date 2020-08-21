«Убил очередную жертву и скрылся на ее машине»: стали известны новые подробности в деле опасного преступника из Новороссийска, который отсидел 42 года

Юрий Спарихин сейчас задержан.

Преступник со стажем, 57-летний Юрий Спарихин, в очередной раз был задержан вчера во второй половине дня в Апшеронском районе. Как ранее сообщал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона, сотрудники полиции гнались за уголовником десять километров. В итоге мужчина не справился с управлением, улетел в кювет. Ну, а уже из разбитой машины – сразу в руки правоохранителей.

Юрий Спарихин был задержан в Апшеронском районе вчера, 20 августа.

Сегодня Юрий Спарихин признался в том, где он взял машину, и что стало с ее владелицей.

- Задержанный сознался в том, что убил жертву. Уже обнаружено ее тело, - рассказал корреспонденту «КП» источник во внутренних органах региона.

Ранее, в Новороссийске, где он сбежал из суда в тот момент, когда его вели к автозаку, преступник угнал еще один автомобиль, а его хозяйку похитил. Ей он угрожал ножом, «феерией» стало изнасилование. Но вскоре оказался в Апшеронском районе.

Спарихин не справился с управлением и улетел в кювет, заетм его задержали правоохранители.

Сейчас Спарихин находится под контролем правоохранителей. В отношении него уже возбуждено уголовное дело. Напомним, впервые потрошитель оказался за решеткой в 15 лет. Сейчас ему 57, 42 из них он провел в тюрьме. В 2000-м году сел за убийство двух маленьких девочек.

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