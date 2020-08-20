«Уходил от полицейских 10 километров, но оказался в кювете»: на Кубани задержали убийцу детей, который сбежал из зала суда

Мужчину нашли в Апшеронском районе.

Новость о том, что опасный преступник-рецидивист Юрий Спарихин сбежал из-под стражи прямо с зала суда в Новороссийске, разлетелась по Кубани пару дней назад за считанные часы.

Фото с места ЧП.

За плечами 57-летнего Спарихина 42 года тюрьмы. В места лишения свободы он впервые попал ещё 15-летним пареньком. Был удалым, его тянуло на преступления, которые он совершал не один, и даже не два раза. За серьёзные преступления Юрия судили по всей строгости закона. На его счету не одна человеческая жизнь. В 2000-м году преступника осудили на несколько лет за убийство двух маленьких девочек. 19 июня он вышел из тюрьмы и вновь совершил преступление.Сейчас в отношении него возбуждено очередное уголовное дело.

Фото с места ЧП.

- Это особо опасный рецидивист, многократно судимый, в том числе за убийства малолетних детей. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту похищения человека с применением насилия, опасного для жизни, с применением оружия, угона автомобиля, совершения изнасиловалования, соединённого с угрозой убийством, и насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством, - рассказывал ранее «Комсомольской правде» - Кубань» старший следователь-криминалист СУ СК региона Эдуард Плотников.

Фото с места ЧП.

Однако 18 августа Юрий Спарихин сбежал прямо из-под стражи в суде. Его объявили в розыск. Информированный источник в правоохранительных органах региона сообщил корреспонденту «КП» - Кубань» о том, что пару часов назад рецидивиста задержали в Апшеронском районе.

Мужчину теперь ждет повторная поездка в суд, где ему изберут меру пресечения.

- Полицейские гнались за ним десять километров. В итоге он не справился с управлением и улетел в кювет. Здесь его и задержали. О том, где он взял машину, пока неизвестно, ее владелица пропала без вести, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас преступник доставлен в отдел полиции.