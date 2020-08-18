В Новороссийске из-под стражи сбежал опасный преступник, который 42 года провел в тюрьме

Фото: СУ СК региона.

Юрию Спарихину 57 лет, 42 из них он провел за решеткой. В 2000-м году мужчину осудили за убийство двух маленьких девочек, также на счету этого человека еще одно убийство, кража и изнасилование. По некоторым данным, в настоящее время его подозревают в изнасиловании еще одной женщины 34-х лет.

Как рассказывал ранее «Комсомольской правде» - Кубань» старший следователь-криминалист СУ СК по Краснодарскому краю Эдуард Плотников, 19 июня Юрий был выпущен из исправительной колонии, однако вскоре вновь был задержан по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Он попался сотрудникам новороссийской дорожно-патрульной службы.

- Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека с примением оружия, угона автомобиля, насилием, опасного для жизни, совершением изнасилования, соединённого с угрозой убийством, и насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством, - говорит Эдуард Плотников.

Сегодня стало известно, что задержанный сбежал из-под стражи. Как это могло произойти, пока неизвестно. Однако источник в силовых структурах Кубани подтвердил, что его вновь разыскивают правоохранители. Всех, кто знает что-либо о нахождении Юрия Спарихина 14.03.1963 года рождения, силовики просят сообщить по телефону 8(988)-509-72-12.