«Мы решим этот вопрос»: подростки, жестоко избившие водителя в Сочи, попросили его выйти на связь

Инцидент произошел на новогодних каникулах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи подростки извинились перед мужчиной, которого избили из-за замечаниях в их сторону. Парни кидали петарды под машины до тех пор, пока один из водителей не сделал им замечание. За это группа людей избила его. Инцидент произошел на новогодних каникулах.

- Мы приносим свои извинения перед мужчиной, которого избили. Мы поступили неправильно. Искренне приносим свои извинения. Прошу вас выйти с нами на связь. Думаю, мы решим этот вопрос, - публично извинился один из парней.

Также прощения попросил и еще один молодой человек, который наносил удары мужчине.

- Искренне приношу свои извинения за то, что ударил его еще раз, после того как удары нанес мой друг. Я был не прав в этой ситуации. Прощу прощения, - заявил еще один парень.

Напомним, что водитель легковушки подъезжал к перекрестку с улицы Ульянова в сторону Ленина. В один момент ему под машину подростки бросили петарды, которые начали взрываться.

Мужчина остановился перед пешеходным переходом, чтобы сделать замечание. Однако в ответ группа подростков прокричали маты и оскорбления в сторону сочинца. На этом парни решили не останавливаться.

Тогда мужчина решил выйти из машины, однако тут же получил удар сзади. Пострадавшего пнули ногой. Водитель упал на асфальт и сильно ударился головой. Мужчина потерял сознание. Но это не остановило подростков, они продолжали избивать сочинца ногами. После нанесения многочисленных ударов парни ушли как ни в чем не бывало.

Пострадавшему потребовалось медицинская помощь. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Как удалось узнать “Комсомольской правде” - Кубань”, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. А правоохранители начали проверку в отношении молодых людей.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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