Один на миллиард. Мальчику из Краснодара с редкой патологией уха в долг сделали операцию в США

Андриан Стрельцов идет на поправку после сложнейшей операции. Фото: архив семьи

Пятилетний Андриан Стрельцов из Краснодара – мальчик на миллиард. Он страдает редчайшей болезнью с самого рождения. В его внутренних ушах не срослись кости, поэтому мальчик слышит, как работают его внутренние органы. Из-за патологии он не может ходить и разговаривать. Ребенка мучают головокружения, это приводит к постоянным истерикам, плохому сну и нарушению аппетита.

Все годы жизни Андриана родители пытались найти помощь в России, но ювелирную операцию по удалению дефекта никто не взялся. Тогда мама мальчика нашла клинику в США, где обещали помочь. Но оплатить спасительную операцию самостоятельно обычная кубанская семья не могла – счет на лечение составил более 30 млн рублей, а из-за скачка курса и вовсе увеличился.

На сбор откликнулось много людей. Семье удалось собрать больше половины нужно суммы. А время шло, Андриан скатывался в болезнь все сильнее – почти не спал, постоянно кричал. Это вынудило родителей мальчика принять судьбоносное решение, несмотря на то, что денег не хватало, – они собрали вещи, оформили визы и улетели в Америку, чтобы быть ближе к врачам и начать лечение сына.

Американские врачи подтвердили диагноз Андриана. Полгода он находился под их наблюдением. И вот 6 января ему сделали операцию на одно ухо. В долг. Потому что у семьи не хватило полностью оплатить операцию.

- Нам дали 45 дней для того, чтобы внести платеж. Если переводить на рубли, что это 4 млн рублей. Частично помогла с деньгами организация в США. Но помощи ждать уже неоткуда. А ведь еще нужна реабилитация и операция на второе ухо, - говорит мама Андриана Наталья Стрельцова.

Хирурги восстанавливали хрупкие перегородки во внутреннем ухе мальчика около 5 часов. На следующий день малыша уже выписали.

- Андриан на глазах меняется. Сразу после операции он стал спокойнее, слюни текут меньше, начал закрывать ротик. Сейчас он не кричит, может сосредоточиться на игрушках, - отметила Наталья. – мы верим, что откликнутся люди, которые смогут помочь нашему малышу, и не оставят нас в чужой стране, в которую мы были вынуждены приехать ради спасения сына, один на один с большим денежным долгом.

КАК ПОМОЧЬ АНДРИАНУ СТРЕЛЬЦОВУ

Реквизиты для перевода денежных средств:

Сбербанк 4274 3201 0826 6555

Тинькофф 5536 9140 7305 4177

Альфа 5559 4941 1761 7638

СБП: 89298444560 (привязаны все карты)

Держатель: Стрельцова Наталья Александровна (мама).