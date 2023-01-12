Вениамин Кондратьев: Проблема утилизации твердых бытовых отходов – первостепенная в Краснодарском крае

Губернатор Кубани заявил, что решить мусорный вопрос в регионе с помощью полигонов нельзя. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителей Кубани волнует вопрос сортировки мусора, а также работы специальных полигонов для отходов. Во время прямой линии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что проблема утилизации твердых бытовых отходов – первостепенная в Краснодарском крае.

- Сегодня официально у нас 2,6 млн тонн мусора накапливается в год. Задумайтесь. И, конечно, никаких полигонов не хватит, чтобы этот мусор хоронить. Речь идет об уничтожении - сжигании мусора. И я не боюсь вызвать гнев эколога. Это просто неправильно превращать кубанскую землю в полигоны, даже если они современные, - сказал Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, программа максимум – строительство двух мусоросжигающих заводов. На сегодняшний день уже началась разработка дорожной карты с Ростехом, идет согласование документации.

- В крае должны быть построены два современнейших мусоросжигательных завода. Места практически уже подобраны, сейчас согласовываются вся необходимая документация, которая позволит приступить к строительству, - уточнил глава региона во время прямой линии. - Конечно, возникли определенные вызовы в части оборудования, потому что по проекту использовалась техника производства определенных стран. Сейчас уже заменено на аналогичное оборудование уже российского производства.

Губернатор также отметил, что на сегодняшний день решить мусорный вопрос с помощью полигонов нельзя.

- Это вновь просто отсрочить проблему и еще больше ее накопить. Без строительства двух мусоросжигательных заводов, в двух частях края, мы эту проблему не закроем, - добавил Вениамин Кондратьев. - Там, где полигоны уже есть, что их закрыть? Если мы закроем, тогда появляется вопрос, где будет новый, где будет альтернативный? Мы такие в течение трех лет предпринимали. Люди выходят на улицу - никто не хочет, что рядом с населенным пунктом, даже в километре от него строился полигон. На Кубани плотность населенных пунктов такова, что мы нигде не попадем так, чтобы не построить рядом. Это не пустыня. Потому мы сегодня говорим о том, что нужна мусорасортировка, чтобы как можно меньше уже захоранивать отходов. Такая современнейшая сортировка к концу следующего года появится в пяти муниципальных образованиях: Сочи, Крымск, Ленинградский, Туапсинский районы, Усть-Лабинск.

Глава региона отдельно акцентировал внимание на работе белореченского и полтавского полигона.

- Безусловно, там есть много проблем и вопросов, в том числе к эксплуатанту этого полигона, Как я пообещал жителям, дополнительно будет введено только четыре гектара, больше на расширение полигона выделяться не будет, - заверил Вениамин Кондратьев. - Что касается полтавского, то ему уже 30 лет. Два года назад его приобрел инвестор, который вложил в него деньги, более 50 млн пошло на реконструкцию. Потому речи о закрытии быть не может. Но давайте потребуем, чтобы этот полигон качественно эксплуатировался. Давайте контролировать, смотреть вместе, чтобы дорога не шла через станицу, чтобы "тело" полигона не должно прирастать в сторону самой станицы. Ну и самое главное, это номер один - чтобы не было никакого запаха от мусора в случае ветра

По словам губернатора, с инвестором, который владеет полигоном, были оговорены жесткие рамки и требования - в случае невыполнения, он будет нести ответственность.

- Полигоны в крае есть и будут, мы от них не откажемся. Но то, что они должны эксплуатироваться качественно, - это 100%, - добавил Вениамин Кондратьев.