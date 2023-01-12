«Они хотели не его, а елку». Отец убил кошку в прямом эфире со своими детьми

Житель Кубани убил кошку во время видеозвонка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кубани убил котенка после того, как узнал, что его дети хотели на Новый год не животное, а елку. И во время видео звонка со своими детьми, жестко расправился с животным.

Бывшая жена нарушителя – блогер. Она периодически выходит в прямые эфиры и делится своей жизнью в различных соцсетях. Этот день не стал исключением.

Женщина общалась со своими подписчиками, когда ее детям по видео позвонил отец. Она привыкла к постоянным угрозам с его стороны и решила показать это «зрелище» остальным. При этом во время общения с детьми мужчина хвастался, что приобрел лысую кошку.

- Ты купил детям елку? Они у тебя игрушки елочные просили. Ты купил себе елку и хвастаешься. Нашел перед кем, - говорила на видео женщина.

Она уточняет, что во время этого разговора ее бывший муж стал очень агрессивным.

- Буквально два хлопка и кошка мертва. На следующий день он позвонил и сказал, что похоронил ее у себя во дворе, - поделилась свидетельница трагедии.

Страшную картину, а именно, лежащего на полу кота в лужах крови, заметили общие дети разведенной пары. Малышам всего четыре года и шесть лет, но они поняли, что животное умерло и начали кричать.

- Конечно, у меня не было другого выбора. Я стала говорить, что у котенка выбиты зубы и что с ним все будет хорошо. Не хотелось травмировать детскую психику, - рассказала мама малышей.

По данным женщины, которая стала участником этого безумия, мужчина проходил лечение в психиатрической больнице.

- Он два месяца лежал в клинике, но это ему не помогло, - сообщила бывшая жена.

На данный момент видеозвонком, который завершился смертью животного, заинтересовались в полиции.

- Сотрудники зарегистрировали данный факт противоправной деятельности. В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств случившегося и задержанию злоумышленника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Видео ужасной расправы можно посмотреть в нашем Телеграм-канале.