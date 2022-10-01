«Брокенского призрака» заметили туристы в горах Сочи

Призрак появился в горах Сочи. Фото: ksenia__wanderlust

В Сочи 1 октября туристы заметили необычное явление. Оно возникло на вершине 2509 метров, когда группа прогуливалась по популярным маршрутам. Небо было затянуто тяжелыми серыми облаками, над вершинами гор стояла дымка, а в ней виднелись очертания человека.

Когда туристы поднимались, казалось, что силуэт постепенно спускается с вершины горы им навстречу. Вокруг «тела» было свечение, нимб переливался всеми цветами радуги.

- Посмотрите какая красота! Так светится. Не знаю, что это, но это очень завораживает, - рассказывают очевидцы.

Как удалось выяснить «Комсомольской правде-Кубань», это была всего лишь оптическая иллюзия. Специалисты называют такой эффект «Брокенский призрак».

По словам экспертов, подобное явление можно заметить на поверхности облаков или в тумане в направлении, противоположном солнцу. Тень может казаться очень большой и иногда шевелиться. Перемещается силуэт из-за движения облаков. «Брокенский призрак» появляется в условиях горного тумана или облачности.

Оптическая иллюзия вызвала массовые обсуждения в соцсетях. Многие признались, что раньше о подобном даже не слышали: «Ничего себе! Страшно и красиво», «Это знак. Бог с нами», «Никогда такого не видел», «Это точно не фотошоп? Не верится, что такое возможно».

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