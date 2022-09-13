Огненная птица из облаков появилась на небе в Сочи. Фото: соцсети

Невероятно красивое зрелище - закат в Сочи. Солнце такое близкое, большое, багряно-красное, фантастически красивое, прощаясь с последними теплыми деньками, ласково дарит последние теплые лучи. И это самое романтичное время суток, которое рождает легенды, обладающие притягательным волшебством.

Огненный закат в Сочи: фото, где посмотреть

Завораживающий горящий красными красками закат наблюдали туристы и жители Сочи 13 сентября на побережье. Только два часа назад здесь бушевала стихия. Три смерча напугали отдыхающих. К счастью, воронки так и не вышли на берег.

После грозного явления природы на море, там, где линия горизонта видна лучше всего, туристы и местные жители смотрели на завораживающий закат. А множество облаков были окрашены от ярко-желтых до сине-красных оттенков.

К слову, это был необычный закат. На небе отдыхающие увидели птицу. Некоторые заметили в ярко-оранжевых облаках очертания Феникса.

Птица из облаков напомнила Феникса. Фото: соцсети

- Как будто небо возродилось после непогоды, - комментируют очевидцы.

Однако мнения разделились. Каждый фантазировал как мог. Кто-то увидел в «горящих» облаках дятла. А некоторые даже вспомнили сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок».

- Я вижу здесь Жар-птицу! Вот сюда-то до зарницы прилетают жары-птицы. Мамы меня поймут, - смеется женщина.

Другие туристы подумали, что это рыбка. Причем не простая, а золотая, как в сказках Александра Пушкина.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Туристы уже не раз замечают необычные облака в Сочи. Недавно в объектив телефона одного из отдыхающих попало необычное явление. На кадрах - странное облако, которое словно замерло на небосклоне. Некоторые даже подумали, что это НЛО.