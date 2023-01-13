Шея раздулась, как жабры. В Новороссийске врачи удалили у пациента 10-сантиметровую кисту на шее

Пациент обратился в больницу в критическом состоянии. Фото: пресс-служба Городской больницы №1 Новороссийска

Врачи Новороссийска были повергнуты в шок размером новообразования у поступившего пациента. У мужчины на шее развилась 10-сантиметрвовая киста величиной с яблоко (!). Болезнь была в запущенной стадии, поэтому хирурги сразу же отправили пациента на операционный стол.

- На момент обращения в челюстно-лицевое отделение Горбольницы состояние было критическим. Внутри вздутия образовался гной. Когда врачи приняли решение оперировать, выполняя экстирпацию боковой кисты шеи, сложность состояла в расположении новообразования. Киста происходила из окологлоточного пространства и прилегала к сонной артерии и яремной вене, - рассказали в больнице.

10-сантиметровая киста на шее мужчины была размером с яблоко. Фото: : пресс-служба Городской больницы №1 Новороссийска

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», операцию проводили хирурги - Евгений Длоугом и Артем Полищук. Специалисты на протяжении часа выполняли сложное хирургическое вмешательство. Ювелирная работа по удалению выполнялась с особой осторожностью. Ведь одно неверное решение и можно было задеть сонную артерию и яремную вену. Это бы привело к массивному кровотечению.

- Опыт хирургов и слаженная работа всей операционной бригады позволили выполнить это вмешательство с отличным результатом, - рассказали в пресс-службе Городской больницы №1 Новороссийска.

Врачи выписали мужчину, убедившись, что его состояние пришло в норму. Фото: : пресс-служба Городской больницы №1 Новороссийска

По завершению процедуры пациент оставался в больнице. Врачи выписали мужчину, убедившись, что его состояние пришло в норму. А в области шеи не произошло никаких осложнений.

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