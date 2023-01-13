«Чуть сам не погиб, но вытащил бедолагу»: российский самбист прошел сквозь лед ради спасения собаки

Самбист спас собаку. Фото: соцсети

Все произошло на глазах десятков прогуливающихся вдоль Суджукской косы. Собака гуляла с хозяйкой. Женщина решила отпустить поводок и дать животному свободно побегать. Но собака погналась за птицей, оказавшись на тонком льду. Через сукунду лед захрустел, и пес провалился в ледяную воду. Выбраться на берег самостоятельно он уже не мог.

- Я сначала подумала, что это утка. Но, когда присмотрелась, заметила, что это был песик. Бедолагу окружал лед. Он болтыхался на месте и не мог выбраться, - рассказывают очевидцы.

На помощь пришел Михаил Гильманов, который тоже гулял здесь с семьей. Он разделся и пошел по тонкому льду. Он начал проваливаться под лед в холодную воду. Но его это не остановило.

Мужчина подобрался к животному. Глубина была примерно метр. Вода Михаилу была примерно по пояс. Он вытащил собаку на лед, и та, выбравшись на берег, отряхнулась и побежала дальше.

Ее спасатель с трудом выбрался из ледяной воды, ломая на своем пути корку. Он сильно порезался льдом.

- Чуть сам не погиб, но вытащил бедолагу, - восхищаются очевидцы.

Оказывается, Михаил работает спасателем. А еще он - серебряный призер Чемпионата России по самбо.

Будьте осторожны, лед на водоемах в Краснодарском крае не бывает прочным! Неравнодушного человека может не оказаться рядом.

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