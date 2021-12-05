Пес не пострадал. Фото: instagram.com/konstantin0va_ya

В Сочи спасли утопающую в бурной речке собаку. Спецоперацию сняла на видео одна из прохожих. На кадрах видно, как в водоеме барахтается лабрадор. Пес свалился в реку неожиданно. Похоже, он подскользнулся во время прогулки.

К счастью, сразу трое парней, которые были в этот момент рядом, бросились на помощь. Они, держась за руки, стали продвигаться к утопающему псу. Они пытались схватить его за лапу, несмотря на сильное течение.

Финал истории, к сожалению, не запечатлен на видео. Но, как сообщает автор ролика, компания парней сумела вызволить животное из опасной реки. Собака спасена и не пострадала.

Напомним, месяц назад похожий случай также произошел в Сочи. Бездомный пес упал в воду, но ему на помощь также бросилась неравнодушная компания парней.