Больше 10 минут в ледяной воде. На Кубани жители спасли тонувшую 11-летнюю девочку

В Динском районе провалившуюся под лед девочку успели спасти Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Динском районе Краснодарского края чуть не случилась трагедия. 11-летняя девочка провалилась под лед и болтыхалась в ледяной воде больше 10 минут.

Подросток была не одна. Она вышла на прогулку вместе со своей подругой, но та не могла ничем помочь и просто бегала вдоль берега, крича и зовя на помощь.

К счастью, взрослые услышали душераздирающие просьбы.

- Местная жительница Ирина Кравченко живет недалеко от реки. Она услышала крики. Подбежав к воде, женщина увидела, что тонет маленькая девочка, провалившаяся под лед, - рассказали в «Югополисе».

Местная жительница поняла, что своими силами не сможет достать ребенка и позвонила председателю местного ТОСа. Он сразу же приехал и попытался по льду добраться до девочки.

- Роман Скамарохов держался за край полыньи, но лед трещал. Тогда на помощь пришли собравшиеся на берегу люди, - уточнили в «Югополисе».

Двое мужчин легли на лед, держась друг за друга. Общими усилиями обессилевшего ребенка удалось вытащить из ледяной воды.

Девочку передали родителям. На данный момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

На Кубани из реки Кочеты достали тело утонувшего 13-летнего мальчика

Ребенок играл на льду (подробнее)