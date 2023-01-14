На Крымском мосту завершили надвижку второго пролета по левой стороне дорожной части Фото: t.me/mkhusnullin

На Крымском мосту завершили надвижку второго пролета по левой стороне дорожной части. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в своем telegram-канале.

Напомним, надвижку первого пролета по левой части автомобильной части завершили 10 января. Пролет передвигали по накаточным балкам при помощи домкратов. Огромную конструкцию поместили на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций. Пролет уже занял свое место на опорах моста.

Движение на мосту перекрывали с 04:00 14 января Фото: t.me/mkhusnullin

С 04:00 14 января движение по Крымскому мосту вновь было приостановлено из-за ремонтно-восстановительных работ. За это время специалисты завершили надвижку второго пролета. Конструкция займет проектное положение через несколько дней.

Отмечается, что специалисты завершили практически половину работ, запланированных по замене пролетов левой стороны.

На Крымском мосту завершили надвижку второго пролета по левой стороне дорожной части Фото: t.me/mkhusnullin

- В следующем месяце все четыре новых пролета левой стороны займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам, - отметил Марат Хуснуллин.

На мосту, в частности, уложат два слоя асфальтобетона, восстановят инженерные системы, оборудуют освещение и барьерное ограждение.