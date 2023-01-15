«Забили до смерти украинцы»: появилось видео рассказа настоятельницы монастыря в ЛНР о гибели ее сына

Матушка Екатерина с трудом передвигается. Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Краснодарские волонтеры продолжают помогать жителям Донбасса. Добровольцы не отдыхали даже на праздниках. За три дня они объехали всю Новороссию с гуманитарной миссией и передали людям продукты, вещи и буржуйки. По словам руководителя фонда "Добро и дело" Анны Артемьевой, во время поездки они выполняли еще и просьбу семьи из Кореновска.

К волонтерам обратились родственники настоятельницы Богоявленского Предтеченского женского монастыря у села Белая Гора, что находится в Попаснянском районе Луганской области.

- Близкие попросили забрать ее и привезти на Кубань. Мы, конечно, же не могли отказать в помощи, - рассказывает Анна Артемьева.

Волонтеры приехали в монастырь, где и познакомились с матушкой Екатериной. Как оказалось, женщина с трудом передвигается, ходит исключительно на костылях, но на здоровье не ропщет и не плачет. Она радушно приняла добровольцев в обители, но уезжать отказалась.

- Монах не может бросать свой монастырь. Все получится, как Бог даст. Хуже или лучше это не от меня зависит. Я - человек другой, принадлежу этому монастырю, этой церкви. Потому никуда я не поеду, - объяснила настоятельница свое решение.

Матушка Екатерина вот уже не одно десятилетие живет в монастыре Луганской области. Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

За чашкой чая она откровенно рассказала, как жила последние восемь лет, и как ждала прихода русских военных, которые положат конец бомбежкам.

- Я на них как кинулась! Родненькие, говорю, не верится, что мы вас дождались. Мы день и ночь молились только, чтобы вы пришли! - радостно вспоминает настоятельница момент встречи с русскими военными. - Верил в это даже мой сын Костик. В последний день своей жизни он обнял меня и сказал: "Мама, русские придут! Потерпи!"

По словам матушки Екатериной, ее сына до смерти забили украинские нацисты - замучили парня за помощь ополченцам.

- Они ведь не разбирались, чем он занимался, сказано им было другое. Он, к слову, оружие в руках даже не держал. У сына было плохое зрение, на фронт он не пошел, занимался ремонтом машин. Когда зашли сюда украинцы, началось страшное - соседи друг на друга "стучали". Кто-то сообщил, что Костик ремонтировал автомобили ополченцев. Этого оказалось достаточно, чтобы убить... - со слезами на глазах вспоминает пожилая женщина. - Забрала сына я живым, но спасти его не удалось.

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