Константин Легостаев

Звезда «Фабрика звезд - 5» Аллы Пугачевой 46-летний Константин Легостаев без вести пропал в Сочи. Предварительно, артист после съемок клипа «Русалка» ушел купаться. Он взял с собой подводные очки, занырнул, и больше его никто не видел.

По данным следователей, все случилось вечером 2 октября. Легостаев находился на территории одного из пляжей в Центральном районе Сочи. До настоящего времени местонахождение Константина Легостаева неизвестно.

В настоящее время полицейские и спасатели прочесывают прибрежную линию в поисках артиста. Также просматриваются камеры видеонаблюдения, чтобы понять, где последний раз проходил Легостаев.

Ранее было обнародовано видео, на котором запечатлен певец Константин Легостаев якобы перед пропажей. На кадрах он в красных шортах ныряет в воду, затем ролик прерывается.

- Только недолго! — крикнула знакомая Легостаеву вслед и больше его не видела.

В соцсетях есть еще один ролик, записанный накануне пропажи. На нем артист рассказывает о хорошем самочувствии, радуется поездке в Сочи и сообщает о съемках нового клипа.

Напомним, Константин Легостаев является исполнителем треков к таким фильмам, как «Игра», «Карпов» и «Особо Опасен» Тимура Бекмамбетова. Также артист был фронтменом популярной рок-группы «Deльта».

По обновленным данным, российского певца Константина Легостаева нашли живым после пропажи в Сочи. Он сутки не выходил на связь, сейчас находится в следственном отделе.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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