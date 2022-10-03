В военном комиссариате рассказали, что мужчина годен к мобилизации. Фото: личный архив семьи

Военкомат Кубани прокомментировал мобилизацию 44-летнего фермера без боевого опыта. Ранее в чат-бот «Комсомолки» обратились родственники мужчины. Дочь Евгения Помокаева из станицы Должанской рассказала, что ее отец служил 20 лет назад, медкомиссию перед отправкой на военные сборы не проходил.

- Сегодня нам сообщили, что 4 октября его отправляют на фронт. Но он находится на учениях меньше двух недель, - сообщила Ирина.

В военном комиссариате Краснодарского края отметили, что Евгений не жаловался на здоровье, у него нет медицинских документов, подтверждающих наличие болезни.

- В своей категории у него второй разряд по возрасту, что также не является препятствием к мобилизации. Наличие опыта участия в боевых действиях, действительно, - приоритет при отборе, но не обязательное требование, - рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что если мужчина проходил службу ранее, он имеет необходимые навыки и попадает под частичную мобилизацию, объявленную 21 сентября.