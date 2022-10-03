44-летнего фермера без боевого опыта мобилизовали на Кубани

У 44-летнего Евгения Помокаева нет боевого опыта. Фото: личный архив семьи

В чат-бот «Комсомольской правды» продолжают поступать жалобы от жителей Кубани в связи с проведением частичной мобилизации. Очередной случай – из Ейского района. Там 21 сентября получил повестку 44-летний глава личного подсобного хозяйства Евгений Помокаев. А на следующее утро жителя станицы Должанской отправили из военкомата на учения в Майкоп.

- Папа служил более 20 лет назад, у него не было и нет никакого боевого опыта, медкомиссию перед отправкой он не проходил, - рассказала дочь мобилизованного Ирина Арутунян. – Сегодня нам сообщили, что 4 октября его отправляют на фронт. Но он находится на учениях меньше 2 недель.

Евгений воспитывает двух детей, он вместе с женой держал скотину. Теперь все хозяйство тянет одна супруга.

Это не первое обращение из Ейского района Кубани. Ранее «Комсомолка» писала о 45-летнем рабочем кирпичного завода Денисе Ломовцеве. Мужчину мобилизовали, несмотря на возраст и отсутствие боевого опыта. Житель села Глафировка страдает высоким давлением. По словам родственников, со сборов Дениса отвезли в военный госпиталь. Пять дней назад у него случился гипертонический криз. Супруга написала заявление в прокуратуру.

«Комсомолка» запросила комментарии по этим поводам.