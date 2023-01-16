Анна Нетребко удивила воспоминанием о Краснодаре

Анна Нетребко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезда оперной сцены Анна Нетребко все чаще возвращается в своих воспоминаниях к отчему дому в Краснодаре. Особенно когда дело касается больших семейных праздников.

- Как долго стоит ваша елка? До Рождества, до старого Нового года? До 8 марта? Мой папа так любил новогодние огни на елке, что один раз она простояла у него до октября, пока не рухнула, - вспоминает Нетребко на своей странице в соцсети.

Певица, кстати, не раз подчеркивала, насколько дорожит домом и семьей.

- Это у вас характер настоящей кубанской казачки, - вторят в ответ ее многочисленные подписчики.

Действительно, раньше не было и года, чтобы она хотя бы на пару дней ни заглянула в отчий дом. Скромная казачья хата в центре кубанской столицы в тот момент наполнялась веселым смехом и многочисленными гостями - друзьями, родней. Здесь всегда отмечали приезд всемирно известной дивы застольем, ставили огромный стол, а кубанское вино лилось рекой.

Дочь часто ездила к отцу. Юрия Нетребко не стало в сентябре 2021 года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анна сама снимала свои неизменно "острые репортажи" с таких душевных домашних посиделок. А потом несмотря на известность, свободно гуляла по городу, покупала товары уличных мастеров, водила сына в родную для себя филармонию.

Все изменилось, когда год назад 7 сентября хозяин дома на Октябрьской в Краснодаре - Юрий Николаевич Нетребко - внезапно умер.

С тех пор Нетребко в Краснодаре больше почти не бывает. Зато родня чаще стала наведываться в ее шикарную квартиру в центре Вены в шаге от шедевра мировой архитектуры собора Святого Стефана. Здесь неизменно отмечают и католическое, и православное Рождество. Получается, праздники начинаются на неделю раньше, чем в России.

А это дом Анны Нетребко в Австрии Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- ...Я думаю, пусть моя (елка) постоит еще, ну до середины февраля, - шутит Анна.