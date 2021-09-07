Родственники семьи Нетребко об уходе отца оперной певицы: «Во главе стола теперь пусто, как и на душе»

Ушел глава семейства Нетребко - Юрий Николаевич Фото: anna_netrebko_yusi_tiago

В кирпичном доме, что находится в самом сердце кубанской столицы, проживает знаменитая семья Нетребко. Здесь всегда царит шумная, веселая и по-семейному теплая атмосфера. Особенно дом наполняется громким смехом и шумными разговорами, когда сюда приезжает известная оперная дива Анна Нетребко.

Каждый раз, возвращаясь на родину, она собирает за одним столом свою семью и близких друзей. Они устраивают шумный ужин с песнями и танцами, делятся своими воспоминаниями. Но сегодня эта жизнь словно остановилась. В семье случилась трагедия. Умер глава семейства Юрий Николаевич Нетребко.

Юрию Николаевичу было 86 лет. Фото: anna_netrebko_yusi_tiago

На окнах расставлены цветы и игрушки - куклы и фарфоровые статуэтки, но сегодня даже они выглядят по-особенному печально. А на одном из подоконников тихо горит лампадка, напоминающая о смерти Юрия Николаевича. Он ушел тихо, на 87-м году жизни. Об этом печальном известии сообщила сестра оперной дивы Наталья Эскильдсен. Она прилетела в родной город из Дании, чтобы проститься с отцом.

- Спи спокойно, дорогой папочка! Светлая тебе память. Спасибо за все! - написала она в своем Инстаграм.

Похоронили Юрия Николаевича 7 сентября на Славянском кладбище. Прощание с ним проходило в семейном кругу.

Спустя несколько часов после похорон прервать молчание решилась и сама оперная певица. Анна Нетребко нашла в себе силы, чтобы выйти на связь с поклонниками.

Фото: anna_netrebko_yusi_tiago

- Никогда нельзя быть готовым к потере близкого человека, даже если знаешь, что это все равно произойдет. А тем более, если это твой родной и любимый отец, - написала оперная певица. - Папа, спасибо тебе за все! Ты прожил прекрасную долгую и счастливую жизнь! Ты воспитал детей и внуков, которые тебя обожают, у тебя самые лучшие в мире друзья, многих из которых ты уже похоронил…

Анна Нетребко также добавила, что Краснодар гордится многочисленными зданиями, построенными «по изысканиям» ее отца!

- Ты - настоящий пример, каким должен быть Русский человек и я горжусь тобой, - откровенно призналась известная певица. - А еще ты «везунчик» - всегда им был! Пусть так и будет! Спасибо за жизнь!

Стоит сказать, что в сентябре у оперной дивы должен состояться ряд концертов. Но выступления артистки были перенесены. На OperaWire сообщили, что Анна Нетребко отменила концерты в Испании, Австрии и Чехии — они состоятся только в июле будущего года. На сайте также говорится, что перенос концертов произошел из-за личных обстоятельств оперной дивы.

Фото: anna_netrebko_yusi_tiago

Слова скорби о смерти Юрия Николаевича написал и супруг певицы - Юсиф Эйвазов. Он ласково называл главу семейства Юриком.

- Для меня ты был вместо папы, и я очень сильно тебя любил. Очень больно терять любимых людей… вдвойне больнее, когда эти близкие и родные любимы не только тобой, а очень многими людьми... порядочный, честный, невероятно тёплый Юрик... так мы друг друга называли - Юсик и Юрик... мне будет очень не хватать тебя... нам всем тебя будет не хватать.., - написал трогательный пост Юсиф Эйвазов.

Выразить соболезнования семье Нетребко решилась и редакция «Комсомолки». Во двор дома, в котором сегодня непривычно тихо, нас впустил близкий родственник оперной дивы.

- Мы не в силах сейчас что-либо говорить, - с грустью в голосе сказал мужчина. - Для нас это страшная трагедия. Юрий Николаевич был светлым и очень добрым человеком. Нам будет его не хватать. Анна вместе с сестрой еще не готовы выйти на связь — они отдыхают после похорон. Да и потом, нам надо готовиться к поминкам — они состоятся сегодня вечером. Мы соберемся нашей дружной семьей за тем же столом, за которым так любили собираться по праздникам. Во главе его всегда сидел Юрий Николаевич, но сегодня его место будет пустовать…

Ушел глава семейства Нетребко - Юрий Николаевич Фото: anna_netrebko_yusi_tiago

Что стало причиной смерти Юрия Николаевича, пока неизвестно. Однако соседи, которые сегодня тоже переживают уход главы семейства Нетребко, говорят, что незадолго до смерти он упал и сильно повредил бедро.

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