Умер отец оперной дивы Анны Нетребко

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Скончался отец оперной певицы Анны Нетребко Юрий Николаевич. Он ушел в возрасте 87 лет. Об этом сообщила родная сестра певицы на своей странице в соцсети.

- Спи спокойно, дорогой папочка! Светлая тебе память. Спасибо за всё! - написала Наталья Эскильдсен, которая живет в Дании и приехала на похороны отца.

Супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов тоже опубликовал у себя траурный пост:

- Когда-то в 2005 году по независящим от меня обстоятельствам я не смог проводить в последний путь своего папу, - пишет супруг оперной дивы. - Сегодня я смог это сделать, потому что для меня ты был вместо папы и я очень сильно тебя любил.

Так Юсиф Эйвазов подписал снимок, на котором он запечатлен вместе с отцом своей жены.

Анна Нетребко с отцом Юрием Николаевичем. Фото: @anna_netrebko_yusi_tiago

- Очень больно терять любимых людей, вдвойне больнее, когда эти близкие и родные любимы не только тобой, а очень многими людьми. - пишет Юсиф Эйвазов. - Порядочный, честный, невероятно тёплый Юрик - так мы друг друга называли Юсик и Юрик. Мне будет очень не хватать тебя. Нам всем тебя будет не хватать. Теперь ты ушёл к своей супруге, о которой ты со слезами на глазах помнил все эти 19 лет без неё. Теперь вы снова вместе, нам очень больно, но мы знаем что тебе хорошо....

Юсиф Эйвазов, Юрий Нетребко и его дочь Анна. Фото: @anna_netrebko_yusi_tiago

Юрия Нетребко похоронили в Краснодаре на Славянском кладбище, рядом с его женой, которой не стало в 2002 году. Похороны прошли 7 сентября. Напомним, дочери Юрия Нетребко Анна и Наталья живут за границей, но всегда следили за тем, чтобы у отца были помощники. Он никогда не оставался без присмотра. Анна Нетребко недавно приезжала в Краснодар, где приходила в себя после коронавируса, и даже успела пройтись по рынку, а еще опубликовала тогда трогательное видео семейного застолья.